أطباء بلا حدود: النظام الصحي باليمن في حالة سيئة وأكثر من نصف المرافق الصحية لا تعمل

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس، إنه منذ عام لم يحصل العاملون في القطاع الصحي في اليمن على رواتبهم على الإطلاق ، أسوة ببقية نحو مليون موظف حكومي.



وقالت المنظمة الطبية الدولية في بيان مقتضب وزعته على وسائل الإعلام، إن النظام الصحي في اليمن قد أصبح بالفعل في حالة سيئة، ولا يعمل أكثر من نصف المرافق الصحية في البلاد.



وأضافت إنه «خلال الأشهر الماضية، وثقت منظمة أطباء بلا حدود عواقب عدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية العاملين في قطاع الصحة، وأصدرت تقريرا عن هذه المسألة في مطلع أكتوبر».



وأطلقت المنظمة هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة 1Year0Salary# ، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الوضع المالي للعاملين الصحيين في اليمن.



وقالت إن الحملة التي تطلقها تشدد على الحاجة الملحة لدفع أجور العاملين الصحيين إلى مرتباتهم من أجل الحفاظ على الخدمات الطبية المتبقية المتاحة.