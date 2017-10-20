القوات الحكومية بتعز تعلن القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيالات وتفجيرات

أعلنت القوات الحكومية اليوم أنها ضبطت خلية إرهابية جنوب محافظة تعز كانت تخطط لاستهدف المنشآت واغتيال القيادات الأمنية والعسكرية.

وقال مصدر عسكرى لـ"المصدر أونلاين" إن الاستخبارات العسكرية في اللواء 35 مدرع ألقت القبض على الخلية الإرهابية وبحوزتهم أدوات ومعدات متفجرة في ريف الحجرية جنوب تعز.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت على أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لاستهدف المنشآت الحكومية وتنفيذ عمليات اغتيالات لقيادات عسكرية وأمنية في الحجرية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اتساع رقعة المعارك بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح في حيفان والصلو والمعافر جنوب وغرب تعز.