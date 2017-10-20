مليشيات الحوثي تقتل مواطن بعد دهس آخر في البيضاء

قال مصدر محلي في محافظة البيضاء "وسط اليمن" اليوم الجمعة ان عددا من مسلحي مليشيا الحوثيين وقوات صالح اقدمو على قتل أحد المدنيين بعد دهس رجل ثانٍ وسط المدينة.

واضاف المصدر لـ"المصدر أونلاين" ان افرادا من مليشيا الحوثي على متن عربة عسكرية أقدمت على دهس احد المدنيين من ابناء البيضاء وسط المدينة ثم حاولوا الفرار إلا ان أحد المواطنين ويدعى صالح محمد الاحمدي العواضي اعترض عليهم وقال "ان هذا الفعل عيب عليكم.. على الأقل أسعفوه إلى المستشفى", الا ان عناصر المليشيا أطلقوا النار صوبه ليردوه قتيلا على الفور ثم غادروا.

من جهة أخرى، قال مصدر في قبيلة آل عواض التي ينتمي إليها القتيل ان ابناء القبيلة تداعوا مساء اليوم الى منطقة ردمان مركز المديرية للاجتماع وتحديد موقف.