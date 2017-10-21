«هادي» يلتقي بالمبعوث الأممي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» اليوم السبت، إن الرئيس هادي التقى في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، بالمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ومساعد وزير الخارجية الامريكي بالإنابة ديفيد ساتر.

وقال هادي في لقاءه مع ولد الشيخ، إنه «ما تزال أيادينا ممدودة للسلام باعتباره خيار لابد منه، السلام الذي لا يرحل معه بذور صراعات قادمة، السلام المبني على المرجعيات الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216».

من جهة، أشار ولد الشيخ إلى جملة من الأفكار التي يمكن البناء عليها في مواصلة لمحطات السلام والحوار المختلفة والتي آخرها مشاورات الكويت.

وقال «لدينا حزمة من الأفكار لبناء الثقة التي تتصل بالجوانب الإنسانية وإطلاق سراح الإسراء وفتح حصار المدن بينها تعز، وغيرها من الأفكار لتخفيف معاناة المواطن اليمني».

ولفت إلى الجهود التي تبذل لإعادة افتتاح مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، خلال الأيام القادمة لاستئناف عمل المنظمات بصورة مثلى.

في السياق، التقى هادي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وقال ديفيد ساتر «نساندكم والمجتمع الدولي في مواجهة تحديات ومخاطر الاٍرهاب والحوثيين ومن يساندهم فضلاً عن تحديات الجوانب الإنسانية».