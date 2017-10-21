مقتل شخصين باشتباكات بين مسلحين والأمن في تعز والشرطة العسكرية تتدخل

أوقفت قوات الشرطة العسكرية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم السبت، اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية ومسلحين بعد مقتل شخص، وسط إدارة أمن المظفر غربي المدينة.



وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن في القسم ومسلحين ينتمون لمنطقة صبر.



وأوضح إن الاشتباكات اندلعت بعد اعتقال مسلحين مرافقين لنائب مدير أمن المظفر عبدالعزيز مدهش، أحد الأشخاص ويُدعى فؤاد حسن الربح (مالك أراضي) ومرافقه فارس محمود إلى مبنى إدارة الأمن، وقاموا بقتل فارس.



وأضاف «عقب الحادثة احتشد أولياء دم فارس محمود - وهو ينتمي لمنطقة مشرعة وحدنان - و هاجموا إدارة أمن المظفر في منطقة بئر باشا، وفرضوا حصار على مبنى الإدارة».



وأشار إلى أن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين، مما أدت إلى سقوط قتيل ثاني من مرافقي نائب مدير الأمن قبل تدخل قوات الشرطة العسكرية، ووقف المواجهات وفتح الشارع العام.



في سياق آخر، تجددت المعارك غربي تعز وشمالي محافظة لحج (جنوب غربي اليمن)، بين القوات الحكومية والحوثيين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.



وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المواجهات توسعت اليوم بين القوات الحكومية والمليشيات في الهاملي شمال موزع غربي تعز، مضيفاً أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين على مواقع للحوثيين.



من جهة، دارت معارك غرب منطقة كرش وجنوب القبيطة شمال لحج، فيما شنت مقاتلات التحالف فجر اليوم أربع غارات على تعزيزات للحوثيين، وأدت إلى مقتل 6 وإصابة 9 آخرين، وتدمير ثلاثة اطقم.