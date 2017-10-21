منظمة حقوقية توثق 2304 عملية لاختطاف مدنيين من قِبل الحوثيين في الحديدة

قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود»، إنها وثقت 2304 عملية لاختطاف مدنيين من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.



وذكرت في مؤتمر صحفي، إن عمليات الاختطاف صاحبها 490 حالة اقتحام لمنازل ومحال تجارية، بالإضافة لـ816 عملية مصادرة أموال، وتفجير95 منزلاً.



وأشارت إلى أن حالات الاعتقال شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الاساسي والثانوي، و13 أكاديمياً و313 موظفاً حكومياً، و265 طالباً، و559 ناشطاً، فضلاً عن 987 من السياسيين، و75 طفل وامرأة.



كما كشف عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسرياً، ممن استخدمهم الحوثيون دروعا بشرية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية إن الحوثيين وزعوا المختطفين على 6 مواقع احتجاز.



وقالت إن من بين تلك الأماكن معسكرين اثنين ومنشأة خاصة حولها الحوثيون إلى مخزن سلاح وموقع تدريب عسكري، إلى جانب نادٍ حوله الحوثيون لثكنة عسكرية، فضلاً عن اثنين سجون رسمية استخدمهما الحوثيون مركزا لعقد اجتماعات قياداتها وادارة عملياتها العسكرية.