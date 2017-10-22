الحكومة تؤكد أنها لن تسمح بانهيار الريال اليمني وستمنع اضطرابات اقتصادية قادمة

أكدت الحكومة اليوم الأحد، إنها لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة، بعد تهاوي الريال إلى نحو 410 للدولار الواحد.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الحكومة أحمد بن دغر مع البنك المركزي اليمني ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

وقال بن دغر إن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والبنوك، وإن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية.

وأضاف «على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية».

وتابع «المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل، فامنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح».

من جهة، قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر، إن «قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين».

أما مدراء البنوك والصرافين، فأكدوا التزامهم بالسعر الذي يحدده البنك المركزي والتعاون والتزامهم بكل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات مقابل الريال.

في السياق، وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.