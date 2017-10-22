الحكومة اليمنية تبحث إعادة الإنتاج والتصدير في عدد من الحقول النفطية بشبوة

بحثت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، بدء أعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع 4، في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي بحث في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية، استقبال وتصدير الكميات التابعة للشركات في القطاعات المجاورة.

كما ناقش مسألة إعادة التشغيل والانتاج في قطاع العقلة التابع لشركة omv وقطاع 5، التابع لشركة جنة هنت، والعمل على تشغيل قطاع S1 التابع لشركة أوكسي وصولاً إلى تصدير النفط الخام لشركة صافر الوطنية.

ووجه المخلافي بسرعة استكمال الصيانة اللازمة لإعادة التشغيل والانتاج خلال نوفمبر القادم.

من جانبه، قدم المدير العام التنفيذي للشركة عبدالله عمير عرضاً موجزاً عن الخطوات المتخذة من قبل الشركة لتهيئة المنشئات الخاصة بقطاع 4 وخط الأنبوب ومنشآت ميناء النشيمة النفطي.

وأكد أن قيادة الوزارة ستعمل على عدم تدخل بعض الجهات في عمل الشركة، وأن تكون فروع الشركة تابعة للإدارة العامة وفقاً لنظام الشركة والقانون المنظم لعملها.