مقتل 7 حوثيين وإصابة 6 آخرين بغارات للتحالف ومعارك متجددة غربي تعز

قُتل 7 من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح اليوم مساء اليوم الأحد، وأُصيب 6 آخرين، بغارات لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات شرقي منطقة يختل شمال مديرية المخا، بالتزامن مع معارك عنيفة تدور بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وأفاد بأن المعارك دارت بين الطرفين، إثر قصف صاروخي متبادل.

من جهة، أحبطت القوات الحكومية مساء اليوم هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون ولقوات الموالية لصالح على مواقع أطراف منطقة كهبوب شمال غرب مديرية المضاربة شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن).

كما تجدد القصف المدفعي بين القوات الحكومية أطراف مديرية طور الباحة شمال لحج والحوثيين في حيفان جنوبي تعز.