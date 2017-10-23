مقتل 3 جنود من قوات الحزام الأمني وإصابة 3 آخرين بهجوم انتحاري في أبين

قال مصدر أمني اليوم الاثنين، إن ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني قًتلوا وأُصيب ثلاثة آخرين بهجوم انتحاري في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب شرقي اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن سيارة مفخخة انفجرت في مقر المعهد التقني الذي تتخذه قوات الحزام الأمني مركزاً لها، بعد السيطرة على المديرية خلال الأسابيع الماضية من تنظيم القاعدة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت النار على السيارة التي يبدو إنها مفخخة، لكنها اقتحمت الحواجز ودخلت إلى جزء من المقر الأمني، مما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين كانوا يستقلونها.

وأضاف إن اثنين من المسلحين ترجلوا من السيارة عند إطلاق النار عليها، ولاذوا بالفرار، لكن القوات الأمنية لاحقتهم، وتمكنت من قتلهم.

ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحادث يشير إلى أن تنظيم القاعدة الذي انسحب قبل أيام من المديرية يُرجح أنه المسؤول عن ذلك.