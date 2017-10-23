«ولد الشيخ» يلتقي في الرياض وزير الخارجية السعودي لبحث مساعي السلام باليمن

قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التقى في العاصمة الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لبحث مساعي السلام في اليمن.

وذكرت إن اللقاء جرى بحضور سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة الماضي، وصل ولد الشيخ إلى الرياض في إطار جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام، حيث التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

ويسعى المبعوث الأممي، في أولى مهامه بعد التمديد له لمدة 6 أشهر، إلى تسويق المبادرة الإنسانية التي تشمل أفكارا لحل 5 ملفات إنسانية، على رأسها ميناء الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، وأزمة مرتبات موظفي الدولة، والمعتقلين والأسرى، بالإضافة إلى حصار الحوثيين لمدينة تعز.