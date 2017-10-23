القوات الحكومية تلقى القبض على قيادي بارز متهم بالانتماء إلى تنظيم متطرف شمالي تعز

ألقت القوات الحكومية اليوم الاثنين القبض على أحد أبرز القيادات المتهمة بالانتماء إلى تنظيمات متشددة، شمالي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، حسبما قال مصدر أمني وبيان.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن قوات اللواء 22 ميكا ألقت القبض على المدعو هاشم الصنعاني، المتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، و8 من مرافقيه في منطقة عصيفرة شمالي المدينة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من مهاجمة كتائب أبو العباس المنتمية للواء 35 مدرع، مقر ومحكمة داعش في وادي المدام جنوب تعز.

في السياق، قال بيان صادر عن اللواء 22 ميكا الذي يقوده صادق سرحان، إن قوات اللواء ألقت القبض على الصنعاني، أحد أهم المطلوبين أمنياً بتهم ارتكابهم جرائم وانتهاكات عدة في مدينة تعز.

وأضاف «جاء ذلك بعد أيام من الرصد والمتابعة للمدعو هاشم الصنعاني وخليته، ومراقبة تحركاتهم في أكثر من منطقة منها سوق الصميل وشارع 26 ومنطقة عصيفرة؛ حيث تحركت الحملة الأمنية للواء 22 ميكا لتلقي القبض على الخلية المكونة من 8 أشخاص، بعد تحديد مكان تواجدهم».