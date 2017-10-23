حوثيون في ذمار يرفضون الافراج عن طفل خطفوه من منزله بمديرية بيحان غربي شبوة

قال مصدر محلي في مديمة ذمار (وسط اليمن) إن الحوثيين والقوت الموالية لصالح يرفضون الافراج عن طفل خُطف من مديرية بيحان غربي محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، قبل 7 أشهر.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن يوسف الخمار البالغ من العمر (14 عاماُ) خُطف من قِبل الحوثيين، من أمام منزله وجرى نقله إلى أحد سجونهم السرية بمحافظة ذمار.

وذكر إن أهالي الطفل لا يعلمون مصيره بالتحديد، وإن الحوثيين في ذمار يرفضون الإفراج عنه.

وتابع «أم الطفل تعاني المرض في فراشها قهرا على فراق ابنها، ووجهت نداءً عاجلاً لكل ضمير حي في هذا الوطن أن يتم الإفراج عن فلذه كبدها الوحيد قبل أن تفارق الحياة».

ويواصل الحوثيون اختطاف الآلاف من المدنيين بينهم أطفال، ويرفضون السماح لأهاليهم بزيارتهم.

وتقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين وقوات صالح يخطفون 5 آلاف شخص في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخفائهم في سجون سرية، وتعريض حياتهم للخطر، من بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، والسياسي محمد قحطان.