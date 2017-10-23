القوات الحكومية تسيطر على موقع عسكري للحوثيين شمالي اليتمة بمحافظة الجوف

سيطرت القوات الحكومية اليوم الاثنين، على موقع القفال شمال مديرية اليتمة بمحافظة الجوف (شمالي غربي اليمن)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال مصدر من اللواء الأول حرس حدود المرابط في جبهة اليتمة لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على موقع القفال المطل على الطريق الإسفلتية الدولية، والقريبة من معسكر الأجاشر الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأضاف إن عملية السيطرة والمعارك أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، دون أن يورد حصيلة محددة.

وأشار إلى أن قوات اللواء الأول حرس حدود تواصل تقدمها نحو تحرير معسكر الأجاشر وقطع طريق الإمداد بين محافظتي صعدة، معقل الحوثيين (شمالي اليمن) والجوف.

وفي مديرية المتون سقط قتلى وجرحى من الحوثيين، حين صدت القوات الحكومية هجوماً للحوثيين على المجمع الحكومي، وفق المصدر.

وأضاف إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت ثلاث غارات على مواقع الحوثيين في جبهة اللبة غربي مديرية المصلوب.

وخلال الأيام الماضية، سيطرت القوات الحكومية على معسكر الغريميل وفتحت الطريق الناري بين الحوثيين وقوات صالح، من الجهة الشمالية لمديرية خب الشعف.