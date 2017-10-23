الحكومة الشرعية تصرف رواتب اساتذة وموظفي جامعة صنعاء لشهر واحد

سلّمت الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأثنين، المبالغ المخصصة كرواتب لموظفي واساتذة جامعة صنعاء في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأكد مسؤول في مصرف الكريمي (تجاري) لـ"المصدر أونلاين" ، استلام رواتب شهر واحد لموظفي واساتذة جامعة صنعاء، والمحولة من الحكومة الشرعية ، والبدء بالصرف من عصر اليوم الاثنين.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة المعترف بها دوليا ، بصرف الرواتب لموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين ، بعد قيامها بصرف رواتب المعلمين في العاصمة اليمنية لشهر واحد.

ولم يتسلم نحو مليون موظف حكومي في مناطق الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، رواتبهم منذ عام كامل، ويعيشون ظروفا معيشية سيئة وسط الحرب والأزمات

وقرر الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر من العام الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، وعقب القرار تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.