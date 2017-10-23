«حمود المخلافي» يقول إن تعز تعرضت وما تزال لخذلان وكيد ممنهج من قوى مختلفة

قال قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، حمود سعيد المخلافي، اليوم الاثنين، إن «تعز تعرضت وما تزال تتعرض لخذلان مبرمج وكيد ممنهج تعاضدت فيه قوى مختلفة بهدف كسر إرادة هذه المحافظة الباسلة والصامدة».

وأضاف في بيان صادر عنه إن «تعاظم الكيد على محافظتنا الغالية وإقليمنا العزيز بلغ حدا مؤسفا ومؤلماً، فقد منعت هذا المحافظة من الحصول على أسباب القوة والسلاح اللازم للانتصار الناجز على الانقلابيين المعتدين فتوقفت عملية التحرير في حدود أبريل 2016».

لكن الزعيم القبلي الذي قاد أول حراك مسلح مقاوم ضد الحوثيين، لم يشر إلى تلك القوى بالاسم.

وتابع «لم يلق جرحانا الاهتمام اللازم كما لم ترعى أسر شهداءنا العظام بما يوازي تضحياتهم ونضالهم وحرمت المحافظة من انتظام صرف الرواتب أسوة بغيرها من المحافظات فضلا عن فقدانها لمقومات إعادة الحياة وإحياء الدولة أسوة بغيرها من المحافظات التي ترعاها الشرعية».

وطالب المخلافي جميع جنود وضباط القوات الحكومية اليمنية في اليمن، للعودة إلى تعز، من أجل استكمال تحريرها.

وقال «محافظتكم تتعرض لمؤامرة مكشوفة تستهدف في نهاية المطاف وحدة واستقرار الوطن».

وأضاف «يكفينا الوقت الذي ضاع في مغالطات سمجة وحجج واهية، فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير».

كما دعا حمود المخلافي الحكومة اليمنية لتنفيذ قرارات تغير واقع المؤامرة والخذلان لتعز وتفتح الباب أمام إقرار وتنفيذ خطة التحرير الشامل واعتماد موازنات التشغيل كاملة غير منقوصة أسوة بما تحصل عليه بقية المحافظات والأقاليم.