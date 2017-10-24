فقدان قارب صيد وعلى متنه اثنين من الصيادين المحليين في سواحل جزيرة سقطرى

قال وزير الثروة السمكية في الحكومة فهد كفاين اليوم الثلاثاء، إن قارب صيد على متنه اثنين من الصيادين اختفى في سواحل جزيرة سقطرى، في المحيط الهندي (أقصى جنوب اليمن).

وأفاد الوزير كفاين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم فقدان قارب اصطياد من سواحل أرخبيل سقطرى وعلى متنه اثنين من الصيادين من أهالي الجزيرة وذلك يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أنه لم يعثر على الصيادين حتى اللحظة.

وأضاف «نهيب بقوات خفر السواحل والجمعيات السمكية وجميع صيادي المنطقة بالتعاون والمساهمة الفاعلة في البحث عن المفقودين».