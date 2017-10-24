إسعاف معتقل من سجن «بير أحمد» بعد تدهور صحته واثنان آخران يسقطان مغشياً عليهما

صورة من أحد المعتقلات في عدن

علم «المصدر أونلاين» إن عربة (طقم) تتبع إدارة سجن بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) أسعفت أحد السجناء المضربين عن الطعام، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وأفاد مصدر أمني داخل السجن إن السجين عبدالله حسن، من أبناء حي كريتر في عدن، أُغمي عليه صباح اليوم مجدداً بعدما كان أغمي عليه مرات سابقة، مشيراً إلى أنه (حسن) كانت تبدو عليه أعراض تشنج.

وقال إن حراسة السجن أخذت عبدالله حسن، إلى فوق أحد الأطقم، في الوقت الذي اعترض زملائه المعتقلين خشية نقله إلى معتقل آخر، لكن إدارة السجن وعدتهم بإسعافه وإعادته إلى السجن.

والشاب عبدالله حسن (يبلغ من العمر نحو 40 عاماً)، هو عسكري سابق في قصر المعاشيق الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقراً لها، واُعتقل من قبل القوات الاماراتية، بينما كان يتوسط للإفراج عن رهائن.

في السياق، أُصيب معتقل آخر بضربة في رأسه بعد أن وقع على أحد الأبواب مغشياً عليه، وكان ملاحظاً أنه ينزف بشدة، وفق المصدر.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعتقل طارق بجاش العراقي أصيب بحالة إغماء وقع على إثرها وارتطم رأسه بباب الزنزانة وجدارها، وتم أخذه وإعطاؤه بعض الأدوية الخاصة بالضغط.

ولفت إلى أنه لم يُسعف إلى المستشفى، رغم أن إصابته كانت قبل إصابة المعتقل الآخر.

وقال إن معتقلاً ثالثاً سقط مغشياً عليه جراء تدهور وضعه الصحي، دون أن تتوفر معلومة عن وضعه حتى اللحظة.

ويواصل المعتقلون في سجن بير أحمد اضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بالإفراج عنهم، أو التعامل معهم بشكل قانوني.

وينظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر المحكمة العليا بعدن للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المضربين عن الطعام، والذين مضى على اعتقال بعضهم نحو 20 شهراً دون أن توجه لهم أية تهم.