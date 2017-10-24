الهجرة الدولية: عودة 134 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم عبر ميناء مدينة عدن

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، إنها أعادت 134 لاجئ صومالي إلى بلادهم أمس الاثنين، عبر ميناء مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، بدعم منها وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن.

وأشار مكتب المنظمة في اليمن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى إن هذه العودة الطوعية للاجئين العائدين لديارهم، تمثل الجولة الـ16، حيث نفذت المنظمة رحلات عودة سابقة منذ نوفمبر 2015.

وقالت إنها أعادت 1845 شخصاً للآن.

وأفادت المنظمة في وقت سابق إن اللاجئين قرروا العودة إلى الصومال، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الصراع المتفاقم منذ نحو 3 أعوام.

وفي نوفمبر من العام الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 100 ألف من الصوماليين والإثيوبيين وصلوا إلى اليمن عبر البحر خلال أقل من عام (العديد منهم يتخذون اليمن ممرًا للعبور إلى دول الخليج خصوصًا السعودية).