احتجاج لأهالي المعتقلين في «بير أحمد» تضامناً مع ذويهم المضربين عن الطعام (أسماء المعتقلين)

احتج العشرات من أهالي وأسر المعتقلين في سجن «بير أحمد»، اليوم الثلاثاء، أمام المجمع القضائي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، تضامناً مع ذويهم المضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.

وقال مصدر في المدينة لـ«المصدر أونلاين»، إن الوقفة الاحتجاجية كانت ستُنظم أمام أول نقطة عسكريه قرب معسكر «بير أحمد»، لكن المنظمين تهديدات مما أجبرهم إلى تغيير مكان الوقفة إلى أمام المجمع القضائي.

وأضاف إن قيادياً في قوات الحزام الأمني التي يقودها الوزير المقال والمحال للتحقيق هاني بن بريك، يُدعى «العمدة»، هدد الأهالي والنشطاء بالاعتقال والسجن في حال اصرارهم على تنظيم الوقفة أمام النقطة الأمنية.

وحمل بيان صادر عن الوقفة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ودولة الإمارات والحكومة اليمنية، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المعتقلين، خصوصاً بعد تردي أوضاعهم الصحية جراء الإضراب.

وأضاف إن إدارة السجن تمارس انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين لإجبارهم على إنهاء الإضراب.

وحذر البيان قيادات المعسكر والسجن من أي انتهاكات ضد المعتقلين، وهم، رئيس غرفة العمليات الكبرى التابعة للتحالف عبدالعزيز العقربي، وهو سلفي مقرب من بن بريك، وقائد المعسكر أيمن طريق، ومدير المعتقل والمسؤول الأول والمباشر عن السجناء غسان عبدالباري العقربي، وقائد القطاع محمد عوض العقربي الملقب بـ«أبي أصيل».

ويواصل المعتقلون في سجن «بير أحمد» اضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بالإفراج عنهم، أو التعامل معهم بشكل قانوني.

ونشر البيان قائمة تضمن جزء كبير من أسماء المعتقلين الذين توزعت اسمائهم على محافظات عدن ولحج وأبين وتعز:

المعتقلين من محافظة عدن:

1. احمد سالم المحضار

2. عبدالله عبده ناصر

3. مصطفى محمد نعمان

4. منيف عيدروس خالد

5. طارق محمد صالح

6. عبدالعزيز احمد مهدي

7. عهد احمد علي

8. بلال محمد حسن

9. بلال الفرنسي

10. سند الكسندر علي

11. اصيل عبدالفتاح الكندي

12. نزيه ربو علي احمد

13. احمد نبيل عبده عثمان

14. علي معاوية علي

15. عبدالله حسن عبدالله

16. ريمون عبدالله محمد

17. حسين نجيب العطاس

18. عمار شبيب عبدالقادر

19. احمد حسن احمد

20. محمد عبده سلام

21. متعب شوقي عبدالقادر

22. يونس عبدالحميد ناصر

23. سعيد منصر الشاوش

24. غمدان عبدالوهاب طربوش

25. محمد ناصر عاتق

26. عادل سالم ناصر الحسني

المعتقلين من محافظة أبين:

27. حسان عبدربه ديان

28. محمد يسلم محسن الميسري

29. باسل محسن النغاز

30. صالح محمد عوض

31. صلاح صالح عبدالله

32. ماجد عبدالله جامع

33. خيري محمد حسين

34. علي صالح جامع

35. كريم محسن باثور

36. عماد محمد علي

37. الخضر صالح احمد

38. احمد حسين عبدالقادر

39. عبدالله سعيد بخيت

40. أشرف عبدالله

41. ياسين ايهاب الحافرة

42. ماجد عبدالله يسر

43. صبري يوسف

44. صبري سعيد عوض

45. علاء عبدالله

46. طارق عبدالحميد حمود

47. محمد علي هادي

48. بشير احمد علي

49. ناصر احمد مسود

50. مازن فهد السلامي

51. عمار احمد عمر

52. جاعم جعبل عبدالله

53. عبدالله احمد هرهرة

54. محمد صالح احمد

المعتقلين من محافظة لحج:

55. عمار صالح الدبا

56. فهيم عبد عبيد البان

57. محمد عبدالله

58. باسل مهدي علي

59. أدهم عبدالسلام البان

60. حميد محمود العمودي

61. فادي اسماعيل فتيني

62. ناصر عارف

63. جمال جندوح

64. نذير مصطفى قمقام

65. عهد عادل محسن

66. محمد علوي علي صالح

67. برهان شيخان

68. محسن احمد عبدالله

69. محمد طارق صالح

70. عبدالرحمن عمر بلجون

71. بدر عبدالله محسن

72. زين عبدالله محسن

73. عفيف يحيى صالح

74. بسام صالح سالم

75. فادي فضل عباس

76. احمد جعفر احمد

77. محمد يحيى محمد مشعل

78. جياب حسين ناصر

79. مازن عبدالغني محمد

80. رامي مصطفى محمود

81. اصيل محمد ناصر

82. شكري صالح باشادي

83. حامد سالم صالح علي

المعتقلين من محافظة تعز:

84. صدام علي عبده الصناعي

85. حمزة احمد عبده الصناعي

86. فاروق علي اسماعيل الهاشمي

87. علي محمد سعيد لطبوزي

88. عبدالله عبدالعزيز القرواني

89. ياسر حسين بصر الله