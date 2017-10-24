وساطة تفرج عن 13 عنصراً من حراسة منزل نجل «صالح» اعتقلهم حوثيون في صنعاء

نجحت وساطة في الإفراج عن 13 عنصراً من أفراد حراسة نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اعتقلهم مسلحون حوثيون مساء أمس الإثنين، إثر توتر الوضع واشتباكات اندلعت بين الجانبين، في ميدان السبعين، جنوبي صنعاء.

وكانت العاصمة صنعاء، شهدت الليلة الماضية توتراً بين طرفي الانقلاب، مسلحي جماعة الحوثيين وقوات موالية لصالح، وفق ما ذكرت مصادر خاصة.

وقالت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين حوثيين، وحراسة منزل نجل الرئيس السابق، بالقرب من ميدان السبعين.

وبحسب المصادر، فقد سارع المئات من المسلحين الحوثيين إلى تطويق ميدان السبعين، وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه، ثم قاموا بحملة لتعقب حراسة منزل نجل صالح، أحمد علي، ونجحوا في اعتقال 13 عشر منهم.

وأكدت إن التوتر بلغ مرحلة حرجة، الليلة الماضية، حيث كانت الأمور تنذر بانفجار الوضع بين طرفي الانقلاب، لولا تدخل العديد من الشخصيات الاجتماعية، لاحتواء الموقف.

وقالت المصادر، إن وساطة نجحت في إقناع الحوثيين بالإفراج عن المحتجزين من حراسة منزل أحمد علي صالح، وكذا في إعادة فتح ميدان السبعين.