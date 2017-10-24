من إمام جامع إلى أمير حرب.. شاهد قصة هاني بن بريك

ثلاث سنوات كانت بالنسبة لشخصية هاني بن بريك عبارة عن سنوات ضوئية غيرت شخصيته تماماً ونقلته من محراب الجامع إلى دهاليز غامضة لم تكن تخطر بباله.

منذ منتصف العام 2014 أصبح الإمام والواعظ السلفي ذو اللحية الكثة يقود مجاميع مسلحة ويقدم نفسه كأمير حرب بعد أن بدأ مشواره بمواجهة اجتياح مليشيات الحوثيين وقوات صالح لمدينة عدن جنوب اليمن.



بعلاقاته مع قيادة القوات الإماراتية سلمت له قيادة "قوات الحزام الأمني" التي تعتبر أحد أذرعة الإمارات وبقوة الأمر الواقع صار وزيراً في الحكومة ثم أعلن تمرده على الرئيس هادي بعد إقالته وانتقل من الدعوة إلى "وحدة الأمة الإسلامية" إلى العمل لانفصال جنوب اليمن.



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