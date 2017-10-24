أميركا تمنع الزميلة «اليماني» من دخول اراضيها لاستلام جائزة الشجاعة الصحفية

منعت السلطات الأميركية الزميلة هديل اليماني مراسلة الجزيرة في اليمن، من الدخول لأراضيها، من أجل استلام جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017، التي تمنحها مؤسسة الإعلام النسائية العالمية تكريما لعدد من الصحفيات الرائدات في العالم.

وقد مُنعت هديل من الحضور لتسلم الجائزة بسبب جنسيتها اليمنية، وهي إحدى سبع جنسيات مشمولة بالقانون الذي أصدره الرئيس الأميركي بشأن الهجرة.

وسيتم تكريم الزميلة وعدد من الصحفيات خلال احتفالات تنظمها مؤسسة الإعلام النسائية العالمية طوال هذا الشهر في مدن أميركية، منها نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس.