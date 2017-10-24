مقتل 7 حوثيين و6 جنود حكوميين بمعارك غربي تعز ومسلحون ينهبون سيارة وزير سابق

أحبطت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً شنه المسلحون الحوثيون وقوات صالح، على مواقع شمال مدينة المخا عربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن معارك عنيفة دارت بين الطرفين طيلة 5 ساعات، أدت إلى مقتل 7 حوثيين وإصابة 8 آخرين، فضلاً عن مقتل 4 جنود حكوميين وإصابة 6.

وأضاف بأن القوات الحكومية قصفت الحوثيين في منطقة الهاملي شمال مديرية موزع.

وفي مديرية مقبنة، قصف الحوثيون بالهاوتزر والهاون قرى حمير والعبدلة والطليلة والمضابي، مما أدى إلى مقتل جنديين حكوميين، وهما نور الدين الحماطي وهيثم عبدالله الخليدي.

في سياق آخر، نهب مسلحون سيارة وزير المياه السابق والقيادي في اللقاء المشترك عبد السلام رزاز، بعد أن اعترضوا طريقه في شارع جمال وسط المدينة.

وقال رزاز لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين اعترضوا طريقه وأطلقوا النار في الهواء وأنزلوه من سيارته، ومن ثم نهبوها مع هواتفه، ولاذوا بالفرار.

وأكد إبلاغ جميع الجهات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز بالحادث بهدف ضبط الجناة وإعادة سيارته الخاصة.

ويعد الوزير السابق رزاز والقيادي في اتحاد القوى الشعبية من مؤيدي الحكومة الشرعية، ويعيش منذ عام في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، وانتقل إلى تعز في زيارة خاصة.