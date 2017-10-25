غارات مكثقة لمقاتلات التحالف على مواقع في ميدي وحرض ومستشفى حجة يشكو امتلاء الثلاجات بالجثث

كثفت مقاتلات التحالف غاراتها خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية من غاراتها على مواقع مليشيات الحوثيين وقوات صالح في جبهتي ميدي وحرض الحدوديتين.

وحسب مصادر عسكرية تابعة للقوات الحكومية فإن مقاتلات التحالف شنت نهار الثلاثاء غارات استهدفت تجمعات للمقاتلين الحوثيين جنوب مدينة ميدي الساحلية شمال غرب محافظة حجة.

وقالت المصادر العسكرية لـ "المصدر أونلاين" إن مقاتلات التحالف شنت خلال يوم الثلاثاء تسع غارات جوية على تجمعات ومواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي وقوات صالح في كل من مثلت عاهم ومنطقة المخازن الواقعة شرق مدينة ميدي بالإضافة إلى مواقع جنوب المدينة نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين.

واضاف المصدر أن غارة جوية أخرى دمرت دبابة تابعة للمليشيا كانت تضرب مواقع الجيش الوطني شرق مدينة حرض.

من جانب آخر كشفت مذكرة وجهها رئيس هيئة المستشفى الجمهوري في مدينة حجة القريبة من مناطق المواجهات أمس الثلاثاء عن عدم قدرة المستشفى على استقبال المزيد من الجثث.

وقالت المذكرة الرسيمة الموجهة للقائم بأعمال المحافظ وللمسؤولين الأمنيين، حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها، إن جثث قتلى سقطوا في نزاع أهلي في المحافظة لا تزال في الطوارئ وإن ثلاجات الموتي بمستشفيات محافظة حجة ممتلئة بالجثث.

وأوضح المسؤول الطبي أن منظمة أطباء بلا حدود قد أشعرت إدارة المستشفى بتوقف العمل في الطوارئ حتى يتم نقل الجثث، محذراً من تلوث جراحات المرضى جراء تعفن الجثث وانتشار البكتيريا.