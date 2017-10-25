السعودية تعلن ادراج 11 يمنيا ومؤسستين ضمن لائحة الارهاب

اعلنت الحكومة السعودية ، اليوم الاربعاء ، عن ادراج 11 يمنيا ومؤسستين خيريتين ضمن لائحة الممولين للارهاب. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ادرجت عدد كيانيين وعدد (11) يمنيا لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة ولتنظيم داعش.

واشارت الى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وضمت القائمة ، القيادي السلفي وقائد كتائب ابو العباس بمدينة تعز الموالي للامارات عادل عبده فارع عثمان كما ضمت القائمة، جمعية الرحمة الخيرية بمحافظة حضرموت وسوبرماركت الخير اليمن ، بالاضافة الى محافظ البيضاء السابق نايف صالح سالم القيسي ، وامين عام حزب الرشاد السلفي عبد الوهاب الحميقاني.

و شملت القائمة السعودية تسعة آخرين هم: نشوان العدني ، هاشم محسن العيدروس، خالد عبدالله صالح المرفدي، سيف الرب سالم الحيشي ، رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان)، والي نشوان اليافعي يمني، خالد سعيد غابش العبيدي، بلال علي الوافي

