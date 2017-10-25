قطر ودول الخليج وأميركا تفرض عقوبات تستهدف 11 شخصاً وكيانين يمنيين متهمين بالإرهاب

أعلنت دولة قطر أنها فرضت بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات تستهدف 11 شخصاً وكيانين من القياديين والممولين والمسهّلين للأعمال الإرهابية في اليمن.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن دولة قطر تعمل مع وزارة الخزانة الأمريكية والدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب لفرض عقوبات مشتركة على أبرز الإرهابيين والداعمين لهم.

وتأتي هذه العقوبات في إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، وهي أميركا وقطر والسعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، فإنه يخضع هؤلاء الأشخاص وهذان الكيانان لعقوبات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر.

والمشمولين بقرار المنع، هم 11 شخصاً وكيانين من القياديين والممولين والمسهّلين للأعمال الإرهابية لتنظيم الدولة الإرهابي المعروف بالدولة الإسلامية في العراق والشام في اليمن، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.



عادل عبده فرج عثمان الذبحاني (يمني الجنسية)



رضوان محمد حسين علي كنعان (يمني الجنسية)



خالد عبدالله صالح المرفدي (يمني الجنسية)



سيف عبدالرب سالم الرياشي (يمني الجنسية)



أبو سليمان العدني (يمني الجنسية)



نشوان الوالي اليافعي (يمني الجنسية)



خالد سعيد قابش العبيدي (يمني الجنسية)



بلال علي محمد الوافي (يمني الجنسية)



نايف صالح سالم القيسي (يمني الجنسية)



عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني (يمني الجنسية)



هاشم محسن عيدروس الحميد (يمني الجنسية)



مؤسسة الرحمة الخيرية (مؤسسة يمنية)



سوبرماركت الخير (مؤسسة يمنية)