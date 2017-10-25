«بن دغر» يغادر عدن متوجهاً إلى الرياض لبحث عدد من الملفات مع الرئيس «هادي»

قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة أحمد بن دغر غادر مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت ان مغادرة بن دغر، تستمر عدة أيام وذلك للتشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي حول عدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة بعدد من سفراء الدول، لبحث الجهود الرامية لتحقيق فرص السلام في اليمن.

ونقلت عن بن دغر قوله، إن زيارته ستكون لبحث الصعوبات، مضيفاً «سنستمر في تزويد عدن وحضرموت وتعز وباقي المحافظات بالمشتقات النفطية رغم شحة الموارد وقلة الإمكانيات».

ويرافق رئيس الحكومة نائبه وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر، ووزير الدولة صلاح الصيادي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، وعضوي مجلس القضاء الاعلى فهيم عبدالله محسن، وقاهر مصطفى علي، ووكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي.

ويقيم الرئيس هادي وعدد من أفراد طاقمه الرئاسي بالإضافة إلى وزراء في الحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بشكل مؤقت منذ مارس 2015، واقتصرت زيارته إلى عدن في عدد من المناسبات.