المتحدث باسم الحوثيين: الحل في اليمن يحتاج إلى إرادة وقرار أميركي جاد

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، إن الحل ووقف الحرب المندلعة في اليمن منذ مطلع 2015، يحتاج إلى إرادة وقرار أميركي جاد، حتى تتمكن الأمم المتحدة أن تقوم بدورها بشكل صحيح.

وأضاف عبدالسلام في حوار مع صحيفة «الاتحاد» اللبنانية ونقلته قناة «المسيرة» المتحدثة باسم الجماعة، اليوم الأربعاء، إن المواقف الأمريكية عرقلت كل مسارات السلام في الجولات السابقة ووضعت عوائق أمام مقترحات الحلول.

وعلى الرغم من أن الجماعة تظهر العداء لواشنطن، إلا أن تصريحات عبدالسلام تشير إلى أن الجماعة مستعدة لحل تفرضه الإدارة الأميركية عبر الأمم المتحدة.

واتهم ناطق الحوثيين الأمم المتحدة بالعجز عن فتح مطار صنعاء الدولي، وفك الحصار الاقتصادي والإنساني المفروض من قِبل العدوان، في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال عبدالسلام إن موقف جماعته من المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ «ليس شخصيا بل هو موقف نابع من تقييمنا لمواقفه في إدارة الحل كوسيط».