طيران التحالف يقصف الحوثيين في صعدة والقوات الحكومية تدمر منصة صواريخ غرب مارب

قُتل عدد من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح اليوم الأربعاء، بغارة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، (أقصى شمال اليمن).

ونقل مراسل "المصدر أونلاين"، عن مصدر محلي قوله، إن غارة جوية استهدفت عربة عسكرية "طقم" في منطقة بني سعد بمديرية الظاهر، مما أدى إلى مقتل جميع المسلحين الذين كانوا على متنها.

من جهة قال مصدر عسكري في محافظة مارب لـ"المصدر أونلاين" إن مدفعية القوات الحكومية تمكنت مساء اليوم من تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا تابعة للحوثيين وقوات صالح في منطقة المشجح شمال شرق مديرية صرواح.