مجهولون يحرقون سيارة مدير مكتب الثقافة بتعز بعد أيام من التحريض ضده

أحرق مجهولون فجر اليوم الخميس سيارة مدير مكتب الثقافة في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) عبدالخالق سيف، بعد أيام من التحريض ضده، وضد مكتب الثقافة.

وقال سيف في اتصال عبر الهاتف مع «المصدر أونلاين»، إنه عند الفجر صحا على صراخ أهالي الحي الذي يسكنه وسط تعز، وتبيّن أن سيارته تحترق، وكانت قد انتهت تماماً.

وحمّل سيف الشيخ عبدالله العديني مسؤولية التحريض ضده.

وقال «في خطبة الجمعة الماضية حرض العديني على مكتب الثقافة بتعز، وقال إننا نسعى للترويج للفجور والرذيلة، بعد أن نظمنا حفلاً غنائياً وفنياً بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى اكتوبر».

وأشار سيف إلى أن إحراق سيارته كانت نتاجاً للتحريض من قبل الشيخ العديني.