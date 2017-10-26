مدمرة أميركية تساعد سفينة صيد ايرانية هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أن مدمرة أميركية قدمت المساعدة لسفينة صيد ايرانية بعدما هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن، مشيرة الى ان التدخل تم بناء على طلب من طهران.

وقالت البحرية في بيان ان خفر السواحل الايرانية اتصل بالقيادة البحرية الاميركية في البحرين لابلاغها عن تعرض سفينة صيد إيرانية لهجوم من قبل قراصنة اثناء ابحارها جنوب جزيرة سقطرى اليمنية، وقد طلب من القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة لمكافحة القرصنة التدخل لمساعدة سفينة الصيد وطاقمها.

واضاف البيان ان المدمرة الاميركية "يو اس اس هاورد" توجهت الى المكان ترافقها السفينة اليابانية "جي اس اماغيري" وقد عمد فريق التدخل في المدمرة الاميركية الى "تقديم الماء والغذاء، واجرى عمليات تصليح، وقدّم المساعدة الطبية لثلاثة بحارة مدنيين جرحى" ايرانيين.

وتتهم واشنطن باستمرار طهران بالوقوف خلف استفزازات وتحرشات تقوم بها سفن حربية ايرانية ضد سفن عسكرية اميركية اثناء عبورها مضيق هرمز، في حوادث كادت ان تؤدي الى مواجهات.

وفي نهاية نيسان/أبريل الفائت أطلقت سفينة حربية أميركية قنبلة ضوئية لتحذير زورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج اقترب منها بسرعة كبيرة. وفي كانون الثاني/يناير أطلقت مدمرة اميركية طلقات تحذيرية باتجاه اربعة زوارق تابعة للحرس الثوري بعدما اقتربت منها بسرعة كبيرة.