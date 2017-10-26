بن سلمان: حرب اليمن مستمرة لمنع تحول الحوثيين «حزب الله» آخر على حدودنا

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الحرب في اليمن مستمرة لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الأمير السعودي قوله: "سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله لأن اليمن أشد خطورة من لبنان".

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن موقع اليمن مهم، إذ إنه "مطل على باب المندب، ومن ثم إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف 10% من التجارة العالمية". وشددّ على أن الأزمة تكمن هنا.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً في اليمن يخوض حرباً منذ ما يقرب من ثلاث سنوات تحت لافتة مساندة الشرعية لاستعادة سيطرتها على اليمن بعد أن نفذت جماعة المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران انقلاباً أطاح بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتمكن المتمردون بالتحالف مع الرئيس السابق علي صالح من السيطرة على العاصمة صنعاء ومساحة واسعة من البلاد.

إلا أن الحرب تراوح مكانها منذ أكثر من عام ونصف بعد أن حررت قوات الحكومة الشرعية وبمساندة قوات التحالف العربي عدداً من المحافظات جنوب وشرق البلاد.

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ للعاصمة السعودية الرياض ولقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته، في محاولة لإحياء مشاورات السلام المتوقفة منذ أكثر من عام.

وفي المقابلة التي أجرتها معه وكالة رويترز قال الأمير السعودي إن مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً، وأشار إلى إن الأزمة مع قطر لم تؤثر على الاستثمار.