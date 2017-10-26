إثر تدهور صحتهم.. سلطات سجن «بير أحمد» تسعف 4 معتقلين مضربين عن الطعام

قال مصدر أمني في سجن «بير أحمد» بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن سلطات السجن أسعفت 4 من المعتقلين الذين تدهورت صحتهم بشكل كبير، وإنهم ربما يلفظون أنفسهم في أي لحظة.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن سلطات السجن أسعفت المعتقلين المضربين عن الطعام لليوم السادس على التوالي، وهم حسان ديان السعيدي وأصيل عبدالفتاح الكندي ومتعب شوقي وحسين.

وأشار إلى أن المعتقل الخامس محمد البيضاني يتلقى العلاج في السجن.

وقال إن البيضاني دخل في غيبوبة وسقط على مغلق الباب وأُصيب بشق فوق عينه مما تسبب في نزيف له، وما يزال ينتظر الإسعاف.

في السياق، فاوضت إدارة السجن المعتقلين الذين يصل عددهم إلى نحو 140 معتقلاً، بنقلهم إلى سجن جديد مقابل انهاء الإضراب، لكن ذلك ما يزال قيد التفاوض، بحسب المصدر.

وكان 8 من المعتقلين قد أُصيبوا بحالات إغماء.

وقال إن المعتقلين مصرين على مواصلة الاضراب حتى الموت، احتجاجاً على استمرار احتجازهم لفترات طويلة بعضها تصل لعامين دون توجيه تهم أو اتخاذ أية إجراءات قانونية.

ويشكو معظم المعتقلين سوء المعاملة والتعذيب ومنع الزيارات وحرمانهم من الخدمات الطبية وعدم ابلاغ أهاليهم بوجودهم، إذ يعتبر العشرات منهم في حالة اختفاء قسري لأن أهاليهم لا يعلمون شيئاً عنهم، منذ اعتقالهم، كما لم توجه لهم أية تهم.

وترفض السلطات الأمنية الخاضعة للإمارات بشكل قطعي إحالتهم للنيابة العامة والتعامل معهم وفقاً للأطر القانونية والقضائية، رغم مضي نحو عام ونصف إلى عامين على اعتقال أغلب السجناء.

ويقع المعتقل السري في إطار معسكر بير أحمد التدريبي التابع لقوات الحزام الأمني التي يديرها الوزير المقال والمحال للمحاكمة هاني بن بريك المتمرد على الشرعية، ويخضع لإشراف القوات الإماراتية في عدن كحال معظم السجون في المحافظات الجنوبية.