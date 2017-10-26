الحوثيون ينظّمون عرضاً عسكرياً كبيراً في البيضاء احتفالاً بتخرج دفعة عسكرية جديدة

نظمت جماعة الحوثيين أمس الأربعاء، عرضاً عسكرياً كبيراً في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، احتفالاً بتخرج دفعة عسكرية جديدة من قوات المنطقة العسكرية السابعة.

وحضر الاحتفال رئيس ما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، المشكل مناصفة بين الحوثيين وحزب صالح، صالح الصماد، ووزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) اللواء محمد ناصر العاطفي.

واستعرض الحوثيون فيه قواتهم بمناطق شعاب الشيرة - وهي شعاب كبيرة وواسعة تقع على الطريق الرابط بين مديريات بيحان والطفة والملاجم - الواقعة في آخر حدود محافظة البيضاء باتجاه بيحان شبوة.

وحضره قيادات عسكرية كبيرة في تحالف الحوثيين وصالح.

وقال الصماد بحسب وكالة «سبأ» إن الدفعة العسكرية الجديدة «الصادقون مع الله»، سبقها دفع عسكرية عديدة، وسيليها دفع عسكرية جديدة، في ظل استمرار عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف «تحولت هذه التهديدات (تهديدات التحالف) إلى فرص تثبت قوة وجدارة الشعب اليمني وصلابة وإرادة الجيش واللجان الشعبية».

وأشار إلى أن «طلائع الوحدات الرمزية بالمنطقة العسكرية السابعة تبرهن ما اكتسبته من تدريبات نوعية خلال هذه الدورة ومدى جاهزيتها لمواجهة العدوان والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن أرضا وإنسانا».

وشارك في العرض دفع عسكرية جديدة، بالإضافة إلى آليات ثقيلة من بينها راجمات صواريخ وعربات مدرعة.