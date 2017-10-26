القوات الحكومية تعلن مقتل قيادي حوثي بارز بغارة جوية في جبهة حرض

أعلنت القوات الحكومية اليوم الخميس، عن مقتل قيادي حوثي بارز بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في منطقة مرزق عبس بجبهة حجة في محافظة حجة (شمال غربي اليمن).



وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن القيادي إبراهيم عبدالله المؤيد وهو نجل نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، وعدد من مرافقيه قُتلوا.



وأضاف إن الغارة الجوية حدثت أثناء توجه المؤيد إلى جبهة علب في محافظة صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، التي يمثل أبرز قياداتها، بعد حضوره اجتماع مع بعض القيادات في جماعة الحوثيين بالحدود.



ويأتي الحادث بعد أيام من مصرع قيادات ميدانية للحوثيين في جبهتي حرض وميدي، بغارات جوية ومعارك ضد القوات الحكومية.