مقتل جندي اماراتي بمعارك ضد الحوثيين وقوات صالح في نجران جنوب السعودية

قالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، إن جندياً اماراتياً قُتل في منطقة نجران جنوب المملكة العربي السعودية، بالقرب من الحدود اليمنية، بمعارك ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح.



ونقلت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية، مقتل العريف أول سعيد مطر علي الكعبي، ضمن مشاركة قواتها في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».



ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتله.



يأتي هذا الإعلان بعد نحو 10 أيام، من مقتل طيارين إماراتيين إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما، في محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).