اندلاع مواجهات بين الحوثيين ومسلحين من قبائل آل عواض في البيضاء بعد طرد المشرف الحوثي

اندلعت اشتباكات صباح اليوم الجمعة بين مسلحين من قبائل آل عواض بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) وعناصر من مليشيات الحوثي على خلفية قيام القبائل بطرد مشرف جماعة الحوثيين من المنطقة.



وحسب مصادر محلية فإن الاشتباكات بين المسلحين القبليين من آل عوض بمديرية ردمان وبين المسلحين الحوثيين اندلعت واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إثر قيام القبائل بطرد مشرف جماعة الحوثيين في المديرية والمسلحين التابعين له.



وأشارت المصادر إلى أنه وبعد مرور عدة ساعات من الاشتباكات تمكن المسلحون القبليون من إحراق مدرعة والاستيلاء على عربتين تابعتين لمليشيات الحوثيين هي جزء من القوات التي جاءت لتعزيز مقاتلي الجماعة.



وقالت المصادر إن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر الساعة الثالثة من مساء الجمعة، بعد فشل وساطة قبلية يقودها الشيخ صالح الوهبي وهو أحد الشيوخ القبليين الموالين لجماعة الحوثيين.



وسقط في المواجهات قتلى وجرحى من الجانبين.

يذكر أن قبائل آل عواض تعتبر ضمن القبائل التي فتحت مناطقها للمسلحين الحوثيين وسمحت لهم بالوجود على أراضيها ولم تخض معهم أي مواجهات مسلحة منذ أن وصلوا إلى المنطقة قبل حوالي ثلاث سنوات.



* الصورة من الإرشيف

