عبوة ناسفة تودي بحياة ثلاثة جنود من منتسبي القوات الحكومية في سيؤون

قتل ثلاثة جنود من القوات الحكومية وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) ظهر اليوم الجمعة.



وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن عبوة ناسفة استهدفت نقطة تابعة لقوات الشرطه العسكرية بالقرب من مطعم الجزيرة وسط مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت بعد صلاة الجمعه مباشره ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود و جرح آخرين.



وتعتبر قوات الشرطة العسكرية إحدى الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي تتبع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتمكنت من الحفاظ على استقرار مناطق اختصاصها في حضرموت الوادي ولم تشهد أي اضطرابات خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها اليمن انقلاباً وحرباً مع جماعات متطرفة.



وتعرض منتسبو المنطقة العسكرية الأولى لعدة هجمات من مسلحين متشددين يتبعون تنظيم القاعدة.



