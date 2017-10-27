الحوثيون يعلنون تدمير مخزن للقوات السعودية في نجران بصاروخ باليستي وناطق التحالف: اصاب مجمعاً سكنياً

قال الناطق الرسمي لقوات التحالف العربي إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً من داخل الاراضي اليمنية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة باتجاه الاراضي السعودية .

واضاف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" "أن الصاروخ كان باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث سقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات الوطنية مما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه ولله الحمد، ونتج عن ذلك خسائر بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال".

واشار المالكي الى "أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية المسلّحة هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الأطراف الإقليمية الداعمة لهم بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي...."

وكان الحوثيون وقوات صالح قد اعلنوا في وقت سابق من صباح اليوم ان القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على مخازن الجيش السعودي في أحد المواقع المهمة بمنطقة بير عسكر في نجران. مؤكدين وصول الصاروخ الباليستي لهدفه العسكري بنجران وإصابة مخازن الجيش السعودي بدقة.