قصف مدفعي يستهدف أحياء سكنية في تعز والتحالف يدمر تعزيزات جنوب المحافظة

قال مصدر عسكري في محافظة تعز "جنوب غرب اليمن" إن مليشيات الحوثيين وقوات صالح جددت مساء اليوم الجمعة قصفها للأحياء السكنية شرقي مدينة تعز وقلعة القاهرة وقرى مديرية الصلو.

وأضاف المصدر لـ"المصدر أونلاين" أن مدفعية القوات الحكومية ردت على مصادر النيران ودمرت عربة عسكرية "طقم" تابعة للمليشيات في تبة السلال بمنطقة الحوبان. مشيراً إلى أن المليشيات تواصل قصفها لاحياء المدينة من مواقع في تباب السلال والجعشة بمنطقة الحوبان وأن القصف متركز على الأحياء الشرقية.

في السياق قال مصدر محلي في مديرية الصلو إن المليشيات شنت قصفاً بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة على القرى الشمالية للمديرية من مواقع تمركزهم بمديرية خدير جنوبي تعز.

ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين أو وجود خسائر في الممتلكات جراء القصف.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الجمعة أربع غارات على تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في منطقة الكدة بالقرب من مدينة الراهدة "مديرية خدير" جنوبي تعز

وحسب مصدر محلي لـ" المصدر أونلاين" فقد أدت الغارات لمقتل 8 مسلحين وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاث عربات عسكرية "أطقم" كانوا يستقلونها.