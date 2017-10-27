مدير مالية تعز يقدم استقالته بعد خلافات متصاعدة مع الوكيل جامل

قدم مدير مكتب المالية بتعز محمد عبدالرحمن السامعي أمس استقالته من منصبه ومن عضوية لجنة تسيير الأعمال المالية بالمحافظة.

وعزى السامعي أسباب استقالته إلى أن "هناك من مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة من يعيق أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون واللوائح".

ونشر مكتب المالية بتعز على صفحته على فيسبوك اليوم خبراً عن الاستقالة التي رفعت إلى كل من: نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ووزير المالية أحمد عبيد الفضلي ومحافظ تعز وعلي المعمري.

وبين السامعي أنه عرض العوائق والعراقيل والتهديدات التي يتعرض لها مدير وموظفو مكتب المالية على مسؤولي المحافظة، والجهات المعنية في العاصمة عدن، دون أن تتخذ أي إجراءات جدية أو خطوات عملية للحد من تلك التصرفات غير المقبولة، ووصل الأمر إلى طريق مسدود.

وأوضح أن الاستفزازات والتهديدات التي يتعرض لها مدير وموظفو المكتب وصلت إلى حد لا يطاق ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

وأدانت نقابة عمال وموظفي مكتب المالية في بيان التصرفات التي يتعرض لها مدير وموظفي مكتب المالية، ودفعته للاستقالة.

واتهم البيان وكيل المحافظة "عارف جامل" بدفع بعض المحسوبين عليه الى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه.

واعتبر البيان أن ممارسات عارف جامل باستهداف مؤسسات الدولة بأنها تطفيشية واستفزازية، لافتاً أنها شملت تهديد مدير فرع البنك المركزي واقتحام مكتب الضرائب والعبث وتكسير محتويات المكتب، وتهديد مدير المالية ثلاث مرات.

وحمل البيان السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في تعز مسؤولية ما يحدث، مناشداً الرئيس ورئيس الحكومة وضع حد لتلك الأعمال "البلطجية" التي تسيء للشرعية.

وأكد البيان أن النقابة تحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة كل من ينتهج سلوكاً يهدد حياة الموظفين والصالح العام.