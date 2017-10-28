ثالث شيخ يلقى حتفه في ظرف 3 أسابيع.. مقتل شيخ دين برصاص مجهولين بعدن

قال مصدر أمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم السبت، إن أحد مشائخ المدينة قُتل برصاص مسلحين مجهولين فجر اليوم.

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين المجهولين أطلقوا النار على إمام وخطيب مسجد سعد ابن ابي وقاص في منطقة إنماء، عادل الشهري، مما أدى على مقتله على الفور.

وأضاف إن المسلحين لاذوا بالفرار.

في السياق، دعا رئيس حزب الرشاد محمد موسى العامري أئمة المساجد في عدن بالصلاة في منازلهم بدلاً عن المساجد، في الوقت الذي تتواصل عمليات الاغتيال التي طالت المشائخ.

وقال «خذوا حذركم وصلوا في رحالكم، إلى أئمة المساجد في عدن، صلوا الفجر في رحالكم يرحمكم الله».

وهذا هو ثالث شيخ يُقتل في عدن في ظرف 3 أسابيع برصاص مجهولين، حيث لقي الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب جامع زايد بالمدينة، مصرعه بتفجير عبوة ناسفة زُرعت في سيارته، في الـ10 من أكتوبر الجاري، وبعده بأيام قُتل الشيخ فهد اليونسي برصاص مجهولين.