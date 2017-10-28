«آل جابر» يقول إن بلاده تسعى لحل سياسي في اليمن وتدعم جهود «ولد الشيخ» الأخيرة

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن السعودية تسعى إلى تحريك الحل السياسي في اليمن، كما تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، في سبيل حل الأزمة وإعادة إحياء المشاورات بين أطرافها.

وقال آل جابر في تصريح إلى صحيفة «الحياة» السعودية، إن بلاده «تسعي الآن للعمل على تحريك المسار السياسي، ودفع الأطراف اليمنية للانخراط مع المبعوث الدولي بجدية وبنوايا صادقة، تمهيداً للعودة إلى طاولة المشاورات».

وأضاف «يحتاج المبعوث إلى الجلوس مع الأطراف اليمنية لمناقشة كل الأفكار، ثم تقديم مقترحاته بعد ذلك».

وكان ولد الشيخ قدم أخيراً اقتراحاً لوقف النزاع المسلح في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وقال إنه ينظر حالياً في خطوات يمكن أن يتخذها كل طرف لاستعادة الثقة، والمضي قدماً للتوصل إلى تسوية تفاوضية قابلة للاستمرار.

وأضاف إن تلك الخطوات مبنية على ثلاث ركائز وهي «إعادة العمل بوقف العمليات العدائية، وتطبيق تدابير محددة لبناء الثقة من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل».