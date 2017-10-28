مصدر: مقاتلة تابعة للتحالف أُسقطت في نهم والحوثيون يمشطون المنطقة للبحث عن الطيار

قال مصدر محلي اليوم السبت، إن طائرة حربية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية سقطت أمس الجمعة، في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن الطائرة سقطت في وادي خيران ، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأشار إلى أن الحوثيين عثروا على حطام المقاتلة الجوية، وإنهم يمشطون المنطقة حالياً للبحث عن الطيار.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس الجمعة اسقاطهم طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السعودي، من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في سماء مديرية نهم، مشيرة إلى أن «المعادلة في السماء على وشك أن تتغير».

وحتى اللحظة لم يعلق التحالف على الحادث.

وإذا ما صحت رواية الحوثيين، فستكون أول مقاتلة حربية تابعة للتحالف تُسقط من قِبل مسلحي الجماعة، منذ تدخل التحالف لإعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في 26 مارس 2015.