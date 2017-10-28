الرئيس يوجه بإيقاف استيلاء قوات الحزام الأمني على أراضي معسكر 20 بعدن

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم السبت، مدير أمن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، بوقف عملية البسط والاستيلاء على الأراضي والمنشآت في معسكر 20 بمنطقة كريتر، من قِبل قوات الحزام الأمني.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن هادي وجه بوقف أي استحداثات أو أعمال تجري خارج سياق النظام والقانون في ممتلكات الدولة المختلفة، وخاصة في أراضي ومنشآت معسكر 20.

وذكرت إن ذلك جاء في اتصال أجراه مع مدير أمن عدن اللواء شلال شايع.

وشدد هادي على أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بالدور المناط بها، فيما أبدى شائع امتثاله لتوجيهات الرئيس، وقال «سنعمل على وضع حد لأعمال البسط والاستحداثات بالمعسكر».

كما وجه محافظ عدن مدير الأمن بتوجيه مماثل، مستنكراً عملية تقسيم المعسكر.

وكان عدد من الجنود المنتمين لقوات الحزام الأمني، التي تتمركز في المعسكر الذي يُعد من أقدم المعسكرات في المدينة، ظهروا في مقطع فيديو يعلنون تقسيم أراضي معسكر 20، وزعموا أن الأراضي ستعود لأسر الشهداء.

وأثارت تلك الخطوة حالة من الاحتقان في المدينة، حيث بدا الجنود الذين يقودهم القيادي إمام النوبي المتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان، في حالة من الجدية والعزم على تنفيذ مخططهم.