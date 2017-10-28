مصدر: مقتل قيادي في المقاومة وعنصرين آخرين بقصف ومعارك غربي تعز

قال مصدر ميداني إن قيادياً في المقاومة وعنصرين آخرين قُتلا بمعارك وقصف في مديريتي ذوباب وموزع غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين المتمركزين قصفوا معسكر الأمام في مديرية ذوباب، مما أدى إلى مقتل القيادي في المقاومة محمد الصالحي، وأُصيب آخرين.

من جهة، شنت القوات الحكومية هجوماً على مواقع الحوثيين أطراف منطقة الهاملي شمال مديرية موزع، تزامناً مع هجوماً مماثلاً على مواقع شرق منطقة يختل شمال مديرية المخا.

وأسفرت المعارك والقصف المدفعي في المخا وموزع، عن مقتل 6 حوثيين وإصابة 7، بالإضافة إلى مقتل 2 من عناصر المقاومة وإصابة 4.

في السياق، أسرت القوات الحكومية مسلحين حوثيين اثنين، خلال تسللهم إلى مواقع في قرية العريش شرق مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز، كما قتل جندي وأصيب جنديين آخرين من القوات الحكومية جراء المعارك في المنطقة.