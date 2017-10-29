القوات الحكومية تسيطر على مدينة المحفد في أبين بعد معارك مع تنظيم القاعدة

سيطرت القوات الحكومية اليوم الأحد، على مدينة المحفد في محافظة أبين (جنوب شرقي اليمن)، من سيطرة تنظيم القاعدة، حسبما قال مصدر محلي.

ووفق المصدر الذي أفاد «المصدر أونلاين»، فإن قوات أمنية كبيرة معززة بالدبابات والمدرعات سيطرت على المدينة دون مقاومة تذكر، ونفذت عمليات تمشيط في المدينة بعد انسحاب عناصر التنظيم المتطرف.

وأضاف إن جنديين قُتلا وأُصيب 3 آخرين، جراء المعارك.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت خلال الأسابيع الماضية على عدد من البلدات والمديريات في محافظة أبين، عقب حملة عسكرية للقوات الحكومية.