«بن دغر» يرد على «المفلحي» ويقول: الحكومة لم تمس أي من موارد عدن

رد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر على محافظ محافظة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، عبدالعزيز المفلحي اليوم الأحد، وقال إن الحكومة لم تمس أي من موارد عدن.

وقال بن دغر في تغريدات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «ما يخص عدن من الضرائب والرسوم المحلية لم يمس، بل أضفنا إلى موارد عدن أموالاً من الموارد السيادية المركزية أضعافها».

وأضاف «إن عدن تستهلك من وقود الديزل والمازوت والزيوت وقطع الغيار شهرياً ضعفي الخمسة مليار التي أثارها الأخ المحافظ».

وكان المحافظ المفلحي قال في رسالة وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي إن أكثر 5 مليارات ريال سُحبت من حساب المحافظة بصورة غير قانونية، من قِبل رئيس الحكومة اليمنية.

وبحسب مذكرة المحافظ فإن 14 مليون ومائتا ألف دولار حُولت إلى حساب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والانترنت في المناطق المحررة، وإن المبلغ كان من حساب المحافظة.