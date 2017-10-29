وزير الثروة السمكية يتهم طيران «اليمنية» بالتنصل من التزاماتها تجاه سكان سقطرى

اتهم وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين شركة طيران «اليمنية» المملوكة للحكومة، اليوم الأحد، بالتنصل من التزاماتها تجاه سكان أرخبيل جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي (جنوبي اليمن).

وقال كفاين في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشركة تنصلت عن واجباتها تجاه السكان، بعد ان أوقفت رحلاتها إلى الجزيرة، مما دفع السكان إلى استخدام القوارب للتنقل.

وذكر إن «شركة طيران اليمنية لم تنفذ قرارات الحكومة المتتالية ولم تقم بواجبها تجاه مواطني أرخبيل سقطرى مما اضطرهم بالانتقال بهذه الطريقة الخطرة وعلى ظهر سفن ليست مخصصة لنقل البشر».

وقال الوزير الذي ينتمي إلى جزيرة سقطرى «على اليمنية استئناف رحلاتها الى سقطرى أسبوعيا في أقرب وقت لتدارك وضع العالقين وتلبية احتياجات سكان الجزر المحاصرين بانقطاع رحلات اليمنية».

وأشار كفاين إلى «أن المئات من المواطنين عالقون في سقطرى والمكلا، من بينهم عوائل وطلاب ومرضى ولا عذر ولا تساهل مع طيران اليمنية».

وطالب الوزير اليمني برد من الشركة اليمنية.